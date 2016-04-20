В Уссурийском округе налаживают мосты. Масштабные строительные и ремонтные работы развернулись сразу в нескольких населенных пунктах, где аварийные речные переправы заменяют на новые.

Уже в августе станцию Лимичёвка и поселок Тимирязевский свяжет новая речная переправа. Долгое время, чтобы с другого берега отвезти ребенка в поселковую школу, приходилось ехать в обход через соседний Уссурийск — 40—50 километров. Это был самый безопасный путь.

Игорь Лакстигал, местный житель: «Зимой, когда лед становился, по речке шпарили, по льду. Так и ездили...»

С советских времен в этом месте стоял и другой мост. По документам пешеходный — вплоть до 2017-го года он принимал серьезный машинопоток. В результате экспертиза постановила, что мост аварийный и восстановлению не подлежит. Его неповрежденные плиты легли в основу новой переправы. В период паводков она будет переливной, но напор воды должна выдержать.

Дмитрий Праведнов, начальник отдела по работе с Воздвиженской территорией: «Основания мостового сооружения, они монолитные — весом порядка 80 тонн. Они закреплены, ну, по-простому, анкерным способом ко дну. И, соответственно, смещения их не будет при любом паводке».

Близ другого уссурийского села — Кондратеновки — аварийный мост ремонтируют за краевые деньги. Местные жители начали жаловаться за его состояние около пяти лет назад. По этому пути в село ходили пассажирские и школьные автобусы.

Евгений Талов, корреспондент: «Опорные конструкции этого моста подточило время. Строители собираются поставить здесь несъемную опалубку и укрепить их бетоном. Также на мосту появится новое дорожное полотно. Заменят две полосы для пешеходного движения».

Помимо этого, мост приведут в надлежащий вид. Рабочие уже занялись штукатуркой объекта. Речную переправу в Кондратеновку планируют сдать до конца лета. За ходом работ следят и сами жители села.

Геннадий Путилов, житель с. Кондратеновка: «Все организовано. Установлены знаки — снижение скорости до 20 км демонстрируют. Все расписано, техника подъехала, интенсивно все ведется. По крайней мере, такое впечатление, что это будет сделано. Мы надеемся, что это произойдет».

Также большие работы сейчас развернули в другой части городского округа. Капитальный мост возле села Кроуновка начали строить в прошлом году и должны закончить в декабре 2018-го. Его протяженность составит 850 метров, и это будет самый большой из обновленных уссурийских мостов.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]