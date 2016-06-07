Cиноптики сделали официальное заявление о рекордной жаре во Владивостоке

День 24 июля в Приморском крае установил температурный рекорд. Повсеместно максимальные температуры воздуха достигали +30…+36 °C, на восточном побережье столбики термометров не поднялись выше +19…+25 °C. Местами прогремели грозы, но дожди прошли слабые. Минувшая ночь выдалась без осадков и теплой, +16…+25 °C.

25 июля и ближайшей ночью в южной половине Приморского края без осадков. Северные районы края окажутся под влиянием фронтальных разделов циклона, который смещается на Хабаровский край.

Во второй половине дня на севере Приморья начнутся дожди, ночью их интенсивность увеличится, а днём осадки начнут прекращаться. Прояснит. Но теперь уже на юге погода начнёт ухудшаться.

Во второй половине дня с запада подойдут фронтальные разделы другого циклона. Увеличится облачность, местами пойдёт небольшой дождь.

Температурный фон сохранится высоким, +29…+34 °C, при дождях +23…+28 °C, на восточном побережье +18…+22 °C.

Во Владивостоке во вторник днём впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 °C, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+30,6 °C), который отмечался в 1967 году.Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в соцсетях разместил фото, на котором "заоконный" термометр показывает +53 градуса. Судя по геотитрам, фотография была размещена в 16 часов 23 июля. (см фото2)

В ночь на среду город накрыл туман, наблюдалась морось, которая к утру прекратилась.

В среду погода существенно отличается от вчерашней. Облачно, туман, ослабевающий к середине дня. Температура воздуха будет комфортней, +23…+26 °C.

26 июля в столице Приморья временами туман, в конце дня не исключён небольшой дождь. Температурный фон существенно не изменится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]