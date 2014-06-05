Новости Общество Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:03
  0

Приморские реабилитологи тестируют экзоскелет. Видеорепортаж Марии Нетребенко и Екатерины Шинкаренко

В распоряжении приморских реабилитологов теперь появился экзоскелет. Он помогает встать на ноги пациентам, перенесшим тяжелые травмы и страдающим нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Встать на ноги и сделать первые шаги после серьезной травмы — это все равно что выйти в открытый космос. Поэтому и подготовка соответствующая. Только настройка экзоскелета под пациента занимает целый час. И потом еще столько же длится само занятие.
- Всегда начинаем с ходьбы на месте, дать пациенту почувствовать аппарат, как переносить вес.

Экзоскелету помогают два инструктора. Один страхует пациента, другой задает команды через специальное приложение. Но самую важную работу выполняет супер-костюм. Он хоть и весит 23 кг, но благодаря сложной системе гидпроприводов держит и себя, и пациента, кстати, его называют пилотом экзоскелета.

Дмитрий Бровко, пациент: «Я только ловлю баланс и переваливаюсь с левой ноги на правую, то есть как при обычной ходьбе, остальное все за меня делает экзоскелет».

Экзоскелет — это лишь один и далеко не первый этап реабилитации. Но самое главное — он дает надежду.

Татьяна Кантур, заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации: «Пациент, когда ощущает, что он может встать самостоятельно, пройтись — это дает сильный эмоциональный всплеск и желание двигаться дальше в своей реабилитации».

Примечательно, что экзоскелет — это разработка российской компании-резидента Сколково. Его цена 3,5 миллиона рублей. Во Владивостоке умное устройство пока только на тест-драйве, который продлится месяц или два. А затем, если он покажет свою эффективность и востребованность, медики уже будут решать вопрос о его приобретении.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря