Приморские реабилитологи тестируют экзоскелет. Видеорепортаж Марии Нетребенко и Екатерины Шинкаренко
В распоряжении приморских реабилитологов теперь появился экзоскелет. Он помогает встать на ноги пациентам, перенесшим тяжелые травмы и страдающим нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Встать на ноги и сделать первые шаги после серьезной травмы — это все равно что выйти в открытый космос. Поэтому и подготовка соответствующая. Только настройка экзоскелета под пациента занимает целый час. И потом еще столько же длится само занятие.
- Всегда начинаем с ходьбы на месте, дать пациенту почувствовать аппарат, как переносить вес.
Экзоскелету помогают два инструктора. Один страхует пациента, другой задает команды через специальное приложение. Но самую важную работу выполняет супер-костюм. Он хоть и весит 23 кг, но благодаря сложной системе гидпроприводов держит и себя, и пациента, кстати, его называют пилотом экзоскелета.
Дмитрий Бровко, пациент: «Я только ловлю баланс и переваливаюсь с левой ноги на правую, то есть как при обычной ходьбе, остальное все за меня делает экзоскелет».
Экзоскелет — это лишь один и далеко не первый этап реабилитации. Но самое главное — он дает надежду.
Татьяна Кантур, заведующая центром восстановительной медицины и реабилитации: «Пациент, когда ощущает, что он может встать самостоятельно, пройтись — это дает сильный эмоциональный всплеск и желание двигаться дальше в своей реабилитации».
Примечательно, что экзоскелет — это разработка российской компании-резидента Сколково. Его цена 3,5 миллиона рублей. Во Владивостоке умное устройство пока только на тест-драйве, который продлится месяц или два. А затем, если он покажет свою эффективность и востребованность, медики уже будут решать вопрос о его приобретении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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