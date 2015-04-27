Зажигалки — самый популярный контрафакт в Приморье

В первом полугодии 2018 года Находкинская таможня выявила контрафактные карманные зажигалки, маркированные товарными знаками «Ред Булл ГмбХ», «PEPSI», «Coca-Cola»; детские игрушки, маркированные товарными знаками «MAGIC TRACKS», «MICKEY MOUSE», «MINNIE MOUSE», «PLUTO», «ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИНКИ», «AMG», «ТЕРЕМОК».

По фактам незаконного использования товарных знаков возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Суд уже рассмотрел 8 дел и признал импортеров виновными в незаконном использовании товарных знаков. Правонарушителям назначены наказания в виде конфискации и штрафов на общую сумму 280 тысяч рублей. Конфискованные контрафактные товары будут переданы в Росимущество, которое примет решение о его дальнейшей судьбе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Таможня предотвратила ущерб, который мог быть нанесен правообладателям товарных знаков, на сумму 1,5 млн. рублей.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]