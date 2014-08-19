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В Приморье предотвращен вывоз женьшеня стоимостью почти 3 млн рублей

241 корень дикорастущего женьшеня весом 2,2 кг изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни на Лесозаводском таможенном посту у гражданина Китая. Стоимость изъятого эксперты оценили в 2,9 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Татьяну Шичанину, пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни.

Четыре свертка с незаконным грузом таможенники обнаружили в кабине грузового автомобиля, выезжающего в Китай. Водитель автомобиля – гражданин Поднебесной намеревался вывезти приобретенные в Приморье корни женьшеня на родину. Зная о запретах на вывоз ценных корней, он намеренно спрятал их от таможенного контроля в кабине управляемого им автомобиля.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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