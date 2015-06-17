Анонс на 26 июля

C 26 по 28 июля во Владивостоке состоится крупнейшее в России отраслевое событие – Международный дальневосточный морской салон. Он охватит три основные направления: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие».

26 июля во Владивостоке в 10.00 по адресу: ул. Русская, 17/1, 1 этаж, кабинет 110 состоится совместный прием Уполномоченного по правам человека в Приморском крае Валерия Михайловича Розова и заместителя руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю» Минтруда России по экспертной работе Дроздова Сергея Васильевича. Приглашаются граждане по вопросам установления инвалидности, определения степени утраты профессиональной трудоспособности, разработки и коррекции индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

26 июля — День парашютиста в России.

26 июля — День эсперанто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]