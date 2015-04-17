Смертельную статистику на пляжах Приморья продолжил случай в Андреевке. Там во время полета на парашюте над морем погибли два человека. Трагедия произошла в понедельник. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Всего несколько секунд требуется, чтобы парашют набрал высоту. Отдыхающие в Андреевке мужчина и женщина поднялись на 50 метров над морем и сорвались. Люди были попросту не зафиксированы к страховочному жилету и подвесной системе парашюта. Травмы, полученные от удара об воду, оказались не совместимы с жизнью.

Автора Римская, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю: «По данному факту следственными органами СК РФ по ПК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизнь и здоровья потребителей».

Подобные трагедии происходят в Приморье чуть ли не каждое лето. Только недавно приговор вынесли владельцу катера и водного парашюта из села Рязановка. Там в прошлом году тоже погиб человек, сорвавшись с большой высоты. Следствие выяснило: у предпринимателя не было лицензии, а страховочные жилеты надевали не обученные подростки. Итог — 2,5 года условно. Еще один случай чудом не стал трагедией. Парашют не взлетел, но привязанный к катеру мужчина мог просто захлебнуться.

Парасейлинг — так называется это экстремальное развлечение — становится популярным среди приморцев. Катер с парашютом можно увидеть на самых людных пляжах края. Стоит такой отдых недешево — в среднем 2,5 тысячи рублей. По словам юристов, для проведения таких экстремальных развлечений необходима специальная лицензия. А перед самим полетом с пассажирами нужно заключить договор о рисках.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Экстремальное развлечение требует безукоризненного выполнения техники безопасности: скорость катера — не больше 60 км/час, благоприятные погодные условия, опытная команда из трех человек — руководитель полетов, водитель катера и помощник — и ежедневная проверка оборудования и тщательный инструктаж пассажиров».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]