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Жаркие выходные ожидают приморцев

Жаркие выходные ожидают приморцев

В предстоящие выходные дни в крае будет в основном без осадков. Лишь в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём в Приморье жара спадет. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +15…+20 °C, днём +27…+32 °C, местами на восточном побережье +17…+22 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 29 июля, произойдет смена воздушных масс. Южными потоками начнёт поступать более тёплый воздух. Вновь вернется жара.

Во Владивостоке выходные ожидаются солнечными и жаркими. Температура воздуха ночью +19…+22 °C, днём +26…+29 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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