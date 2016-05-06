Жаркие выходные ожидают приморцев
В предстоящие выходные дни в крае будет в основном без осадков. Лишь в ночь на субботу, 28 июля, на севере не исключены кратковременные дожди. Днём в Приморье жара спадет. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +15…+20 °C, днём +27…+32 °C, местами на восточном побережье +17…+22 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В воскресенье, 29 июля, произойдет смена воздушных масс. Южными потоками начнёт поступать более тёплый воздух. Вновь вернется жара.
Во Владивостоке выходные ожидаются солнечными и жаркими. Температура воздуха ночью +19…+22 °C, днём +26…+29 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.05.2018 На выходных в Приморье тепло и без осадков
-
28.06.2017 В выходные в Приморье ожидается теплая погода с кратковременными дождями
-
18.05.2017 В выходные к Приморью из Китая подойдет очередной циклон
-
23.02.2017 Видеопрогноз погоды в Приморье на выходные дни
-
14.07.2016 В выходные дни погода в Приморье улучшится
-
06.05.2016 В выходные дни в Приморье воздух прогреется до +26 °С
Добавить комментарий