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Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода

Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода

Фото: Карты VL.ru

В среду, 25 июля, около 13.30 на Партизанском проспекте, 28а во Владивостоке КамАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в травмпункт.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель большегруза ехал на стройку в сторону Нерчинской и остановился в районе дома № 34 по Партизанскому проспекту. Через некоторое время шофера попросили отъехать. Водитель длинномера начал движение задним ходом, но из-за габаритов машины не заметил женщину, которая стояла у входа в здание по адресу Партизанский проспект, 28а. Прицеп сбил человека.

Пострадавшую доставили в травмпункт.

Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода
Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода
Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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