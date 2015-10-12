Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода
В среду, 25 июля, около 13.30 на Партизанском проспекте, 28а во Владивостоке КамАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в травмпункт.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель большегруза ехал на стройку в сторону Нерчинской и остановился в районе дома № 34 по Партизанскому проспекту. Через некоторое время шофера попросили отъехать. Водитель длинномера начал движение задним ходом, но из-за габаритов машины не заметил женщину, которая стояла у входа в здание по адресу Партизанский проспект, 28а. Прицеп сбил человека.
Пострадавшую доставили в травмпункт.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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