Во Владивостоке КамАЗ сбил пешехода

В среду, 25 июля, около 13.30 на Партизанском проспекте, 28а во Владивостоке КамАЗ выехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшую женщину доставили в травмпункт.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель большегруза ехал на стройку в сторону Нерчинской и остановился в районе дома № 34 по Партизанскому проспекту. Через некоторое время шофера попросили отъехать. Водитель длинномера начал движение задним ходом, но из-за габаритов машины не заметил женщину, которая стояла у входа в здание по адресу Партизанский проспект, 28а. Прицеп сбил человека.

Пострадавшую доставили в травмпункт.







Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]