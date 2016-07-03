«Вести: Приморье»: Археологический сезон несет приморцам сенсационные находки
В Приморье начали копать. Работы ведутся с ювелирной осторожностью и крайне медленными темпами — археологические раскопки суеты не терпят. Сразу полсотни человек — ученые и студенты — открыли сезон поисков на одном из крупнейших исторических памятников в Краскино. Какие сенсационные находки обнаружили археологи? Смотрите репортаж об этом в программе «Вести:Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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