«Вести: Приморье»: Археологический сезон несет приморцам сенсационные находки

В Приморье начали копать. Работы ведутся с ювелирной осторожностью и крайне медленными темпами — археологические раскопки суеты не терпят. Сразу полсотни человек — ученые и студенты — открыли сезон поисков на одном из крупнейших исторических памятников в Краскино. Какие сенсационные находки обнаружили археологи? Смотрите репортаж об этом в программе «Вести:Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]