Жителя Владивостока ограбили, когда он пришел в гости к другу
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя об ограблении.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что потерпевший пришел в гости к знакомому, где находились двое незнакомцев. Один из них, нанеся телесные повреждения, открыто похитили у потерпевшего мобильный телефон, часы и деньги. После этого нападавший скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 30 тысяч рублей. Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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