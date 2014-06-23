69 пляжей и бассейнов безопасны для отдыха в Приморье (Список)

В Приморье продолжается приемка мест массового отдыха у воды, которую ведет краевая межведомственная комиссия. Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, по данным на среду, 25 июля, число пляжей, отдых на которых безопасен, достигло 69.

За прошедшую неделю комиссия одобрила еще один пляж в Партизанске, три в Находке, три – в Хасанском районе и один открытый бассейн в Надеждинском районе. Таким образом, безопасно отдыхать можно на следующих территориях:

Во Владивостоке:

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);

– пляж «Солнечный» (станция Садгород);

– место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (остров Русский, бухта Аякс);

– пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар Уссурийского залива);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе:

– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район).

В Спасском районе и Спасске-Дальнем:

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

В Партизанске:

– открытый бассейн базы отдыха «Наши гости»;

– открытый бассейн детского лагеря «Наречное».

В Партизанском районе:

– пляж «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха «Лукоморье» (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова);

– пляж базы отдыха «Солнечный берег» (бухта Лашкевича).

В Уссурийском городском округе:

– два открытых водоема на базе отдыха «Берег детства» на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе:

– пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, Бухта Шепалова);

– пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта Отрада);

– пляж базы отдыха «Триозерье» компании «Восточный порт» в поселке Врангель;

– пляж «Парус» (поселок Средний, бухта Средняя);

– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);

– пляж поселка Авангард;

– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);

– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосеновая);

– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая);

– пляж №3 бухты Рифовая (поселок Ливадия);

– пляж в бухте Стрельбище;

– пляж базы отдыха «Лазурное море» (бухта Триозерье);

– пляж базы отдыха «Жемчужина» (бухта Средняя, поселок Средний);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Спартанец» (село Анна);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» (село Анна).

В Ханкайском районе:

– пляж «Старт» ООО «Ханкайский» (село Новокачалинск);

– место массового отдыха ООО «Ханкай» (село Новокачалинск);

– место массового отдыха на базе отдыха «Ханка» (село Астраханка);

– место массового отдыха на базе «Лотос» (село Астраханка).

В Хасанком районе:

– пляж ООО «Бухта Троицы» (село Андреевка, бухта Троицы)

– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);

– пляж «Золотые пески» (бухта Бойцмана);

– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);

– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);

– пляж ИП Дзекан (село Андреевка);

– пляж ПАО «Вымпелком» (бухты Круглая, Славянский залив);

– пляж базы отдыха «ДЭМ-клуб» (бухта Круглая);

– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж администрации Славянского городского поселения (бухта Баклан);

– пляж №1 в бухте Троицы;

– пляж «АЙ-СИ» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж администрации Посьетского городского поселения (бухта Экспедиция);

– пляж №2 в бухте Троицы.

В Кировском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).

В Большом Камне:

– пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

– пляж загородного спортивно-оздоровительного лагеря на базе отдыха «Жемчужина» (бухта Ильмовая);

– пляж «Вальтон» (бухта Андреева).

В ЗАТО Фокино:

– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж «Песочница» (залив Стрелок);

– пляж «Нептун» (залив Стрелок).

В Надеждинском районе:

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Золотая рыбка» (поселок Новый).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]