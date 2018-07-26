Жителей Приморья заставили платить за «воздух» по квитанциям

Жители поселка Подъяпольское Шкотовского района Приморья возмущены необоснованными, по их мнению, поборами со стороны управляющей компании, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

По словам местного жителя, в июне жильцам одного из домов пришла квитанция, в которой содержится информация о долге за вывоз мусора с январе 2018 года. «Договор с компанией никто из жителей не заключал. Мусорного контейнера на улице нет! Написали заявление в администрацию, что отказываемся платить, пока не будет предоставляться услуга. Контейнер обещали поставить через месяц. Спустя месяц контейнера нет, но пришла новая квитанция», — рассказал житель посёлка.

В частности, от жильцов потребовали оплатить долг в 884 рубля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]