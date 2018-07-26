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Жителей Приморья заставили платить за «воздух» по квитанциям

Жителей Приморья заставили платить за «воздух» по квитанциям

Жители поселка Подъяпольское Шкотовского района Приморья возмущены необоснованными, по их мнению, поборами со стороны управляющей компании, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_control.

По словам местного жителя, в июне жильцам одного из домов пришла квитанция, в которой содержится информация о долге за вывоз мусора с январе 2018 года. «Договор с компанией никто из жителей не заключал. Мусорного контейнера на улице нет! Написали заявление в администрацию, что отказываемся платить, пока не будет предоставляться услуга. Контейнер обещали поставить через месяц. Спустя месяц контейнера нет, но пришла новая квитанция», — рассказал житель посёлка.

В частности, от жильцов потребовали оплатить долг в 884 рубля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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