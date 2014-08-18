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Приморец заплатит штраф за ложный донос об автоугоне

Приморец заплатит штраф за ложный донос об автоугоне

Фото: news.1777.ru

Лесозаводским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении ложного доноса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, фигурант, не справившись с управлением своего автомобиля, совершил ДТП. В результате съезда в кювет машина получила повреждения. Желая получить страховые выплаты, водитель сообщил сотрудникам полиции, что принадлежащий ему автомобиль угнали неизвестные.

Так, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ, которое было зарегистрировано в дежурной части МО МВД России «Лесозаводский.

В дальнейшем по данному заявлению проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что сообщение о совершенном угоне было ложным, в связи с чем дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. 

Признав лжепотерпевшего виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное штраф в размере 30 тыс. рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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