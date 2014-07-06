Борис Кубай рассказал о новом тайфуне, стремящемся к Приморью
Начальник Примгидромета рассказал сайту Примпогода, что ожидать от погоды в конце июля и каким может стать август.
— Борис Викторович, тайфун «Ампил» (Ampil) прошёл через Харбин на Хабаровский край и Приморью особых неприятностей не доставил. Теперь всё внимание приковано к тайфуну «Джондари» (Jongdari)?
— Да, этот тайфун нацелился на Токио. К воскресенью он подойдёт к столице Японии со своими проливными дождями, попытается перевалить остров Хонсю и выйти в Японское море, устремившись на Приморье.
Расчёты показывают, что преодолеть Японский архипелаг ему всё-таки удасться, однако его энергетический запас для движения на север практически иссякнет, а помощи извне, для регенерации, скорее всего, не будет. Тем не менее, будем пристально за ним следить до последних его минут.
Но это события предстоящей недели, а сейчас на подходе к югу Приморья атмосферный фронт, который в ближайшие сутки вызовет в крае дожди различной интенсивности и уйдёт в Охотское море. В выходные дни небо постепенно очистится от облаков и туманов, установится жаркая погода.
— Что ж, теперь понятно, как закончится июль. А каким может оказаться август, хотя бы его начало?
— В самом начале августа над краем пройдёт холодный атмосферный фронт, и произойдёт замена воздушной массы: тропическая воздушная масса сменится воздухом умеренных широт, станет не так душно, а в ряде районов по утрам может запахнуть осенью. Но постепенно ситуация гладится и вернётся прежняя температура.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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