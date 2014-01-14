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Выпускник ВГУЭС разработал метод обнаружения хищных акул

Выпускник ВГУЭС разработал метод обнаружения хищных акул

Выпускник кафедры информационных технологий и систем ВГУЭС Михаил Торба разработал устройство измерения вязкости жидкости в условиях высокого давления. Помимо прочих достоинств открытия, замер "вязкости" поможет обнаруживать в "заданных водах" опасных морских животных. Материалы для подачи патента уже подготовлены. Для чего нужен такой агрегат и что в нём особенного, молодой учёный рассказ пресс-службе ВГУЭС:

— Анализ вязкости жидкости в условиях высокого давления — сложная и критически важная задача. Патент позволит дистанционно в заданных районах моря контролировать вязкость воды с необходимой для нас точностью. Вам, наверное, сложно представить, но это поможет животным. Именно контроль вязкости среды может определить местонахождение животного в неблагоприятном районе моря или появление нежелательного животного-хищника в районе обитания других видов морских животных. Устройство предназначено для работников морских суден и нефтяных вышек.

За заслуги перед университетом Михаила внесли в Золотой фонд ВГУЭС и наградили почётным нагрудным знаком. Михаил окончил бакалавриат с красным дипломом, поступил в магистратуру и остался работать во ВГУЭС.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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