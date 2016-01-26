Приморский краевой суд оставил в силе приговор застройщику Кипарисовой, 26 во Владивостоке
Приморский краевой суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Владивостока по уголовному делу в отношении Андрея Антонова, застройщика печально известного ЖК «Первомайский» на Кипарисовой, 26. Он приговорен к 4 годам и 5 месяцам в колонии строгого режима.
Апелляцию Андрей Антонов подал через неделю после оглашения приговора в первой инстанции. В жалобе он указывал на то, что его показания не были приняты судьей во внимание, а они «могли существенно повлиять на выводы суда». Также Антонов настаивал, что его преступление было неверно квалифицировано судом, а наказание слишком суровое и не соответствует деянию и личности подсудимого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Напомним, Ленинский суд назначил генеральному директору ООО «Дальстройконтракт» Андрею Антонову наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших на сумму 48,8 млн рублей.
В определении краевого суда указано, что Антонов ранее был судим в Москве и во Владивостоке, причем по статьям 150 (мошенничество) и 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ, но был освобожден в 2005 году на основании постановления Чугуевского районного суда Приморского края условно-досрочно.
Суд, заслушав доклады выступающих, пояснения самого Антонова и его адвоката, которые просили об отмене приговора первой инстанции, а также мнение прокурора принял решение оставить приговор без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в силу 12 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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