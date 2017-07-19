В Приморье отремонтируют дорогу через Шкотово

Начался ремонт трассы Артем–Находка, проходящей через поселок Шкотово. Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ремонт начат на участках с 32 по 37 километры и с 38 по 43 километры находкинской трассы.

Начались подготовительные работы, которые включают восстановление водоотводных канав, планировку откосов, ликвидацию пучинообразований. Там, где это требуется, проезжую часть расширяют до 8 метров. Затем на участках пройдет сплошное асфальтирование.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье в этом году отремонтируют более 50 километров краевых дорог. Работы идут на пяти трассах: Владивосток–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Владивосток–Артем (вдоль Уссурийского залива), подъезд к аэропорту и к станции Угольная. Всего на территории Владивостокской агломерации в этом году отремонтируют 87 километров дорог.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]