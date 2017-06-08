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Международный дальневосточный морской салон открылся во Владивостоке

Международный дальневосточный морской салон открылся во Владивостоке

В четверг, 26 июля, во Владивостоке открылся Международный дальневосточный морской салон. В одном месте собрались лидеры судостроительной отрасли — это крупнейшие компании, которые продемонстрируют свои проекты и разработки. Ожидается, что площадки салона за несколько дней посетят делегации более 10 стран.

26 июля — так называемый «нулевой» день Салона, в пятницу начнется деловая программа, в повестке — более 20 сессий и круглых столов, а центральным событием первого Морского салона станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху новых технологий». Для жителей и гостей Владивостока в эти дни будут организованы бесплатные экскурсии на корабли Тихоокеанского флота и учебные парусники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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