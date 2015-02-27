В Находке перед судом предстанет иностранец, обвиняемый в подделке водительского удостоверения

Подразделением дознания отдела МВД России по городу Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению иностранного гражданина в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в октябре 2017 года инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили автомобиль Ниссан Тино под управлением 38-летнего иностранного гражданина. Водитель предъявил полицейским удостоверение на право управления транспортным средством, имеющее признаки подделки.

Проверив документ по информационно-поисковым учетам, сотрудники Госавтоинспекции установили, что предъявленное для проверки водительское удостоверение автолюбителю не выдавалось. Подложный документ был изъят и направлен на исследование. Согласно заключению эксперта, бланк водительского удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.

Установлено, что обвиняемый, не имея прав, заказал поддельное водительское удостоверение по объявлению в интернете.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа).

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо полгода ареста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]