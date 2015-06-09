Активные летние вечера! Танцы для пенсионеров на открытом воздухе под аккомпанемент духового оркестра. Проект партии «Единая Россия» направлен на улучшение качества жизни и отдыха людей преклонного возраста. Как проходят дискотеки для пожилых?

Владивостокские пенсионеры выбирают активный образ жизни. Раз в неделю пожилые люди собираются в парке Победы. Танцуют, общаются и вспоминают юные годы. Ведь такие танцплощадки — с оркестром и на открытом воздухе — регулярно проводили в советские времена.

У каждой дискотеки свои мотивы. Сегодня у пенсионеров настроение морское. В ход идут тельняшки, бескозырки, да все, что хоть как-то соответствует тематике.

Владимир Клеймочкин, житель города Владивосток: «Программа вообще чудесная! Потому что люди здесь веселятся. Становятся моложе. Потанцевали, попели, потом спокойно уходят домой».

Татьяна Николаева, житель города Владивосток: «Общение! Ну хотя бы раз в неделю на протяжении лета мы встречаемся. Я здесь уже встретила не одну школьную подругу!»

Танцы проходят вечером каждую среду. Год назад пенсионеры сами попросили организовать для них такой активный отдых. Тогда и родился проект «Летние вечера в парке»

Наталья Кокорева, председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение»: «Наши пенсионеры на одном из мероприятий обратились к депутату государственной думы Владимиру Новикову. О том, что им недостаточно мероприятий на свежем воздухе. Как это было раньше, когда они могли под музыку духового оркестра отдыхать в парках».

Лидия Пшейник, житель города Владивосток: «Я даже не думала, что под старость лет так буду жить! Активно и плодотворно».

Гостем дискотеки стала китайская делегация. В Поднебесной танцы для пожилых людей проводят каждый день. И вот и приехали поддержать российских пенсионеров.

Ван Сюечунь, заместитель генерального консула КНР во Владивостоке: «Очень полезно для их здоровья, для их духа! Очень полезно!»

Танцплощадки организуют не только во Владивостоке, но и в других городах Приморья. И каждую неделю пуститься в пляс, забыв о возрасте, приходят сотни пожилых людей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]