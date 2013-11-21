Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:56
  0

Во Владивостоке задержана группа автоугонщиков и помогавший им полицейский

Во Владивостоке задержана группа автоугонщиков и помогавший им полицейский

Во Владивостоке задержана группа подозреваемых в серийных похищениях автомобилей в разных районах города. В ходе работы оперативников выяснилось, что в группу угонщиков входил действующий сотрудник полиции. Злоумышленники разбирали автомобили и отправляли в Хабаровск.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, в ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили причастность к хищениям автомобилей группы опытных автоугонщиков, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Чаще всего угонщики похищали автомобили популярных моделей, в основном Toyota Prius, которые затем разбирали на запчасти или перегоняли в Хабаровск. Примечательно, что угнанные машины за пределы Приморья переправлял сотрудник ГИБДД, действующий в составе преступной группы.

Когда оперативники установили всю криминальную цепочку, они задержали всех подозреваемых в преступлениях. Сейчас по всем фактам противозаконной деятельности злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря