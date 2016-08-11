Во Владивостоке запланированы масштабные отключения воды ( карта)

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о старте осенне-летних гидравлических испытаний, которые пройдут поэтапно в разных районах Владивостока в период с 30 июля по 24 сентября. Под отключения попадут сотни домов и десятки тысяч домохозяйств.

Это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона. Во время гидравлических испытаний энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей, устранят неисправности.

Таком образом с 30 июля по 6 августа от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная».

С 13 по 20 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 17 по 24 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Для удобства жителей Владивостока, Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» предоставляет интерактивную карту, с помощью которой можно подробнее ознакомиться со всеми этапами летне-осенних гидравлических испытаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]