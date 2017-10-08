Андрей Тарасенко посетил «Океанскую эскадру». Видеорепортаж Сергея Землянского
Накануне открытия Морского салона во Владивостоке временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил «Океанскую эскадру». Это — одна из дружин Всероссийского детского центра «Океан», где школьники из разных регионов России обучаются морскому делу.
Романтика романтикой, но условия отдыха и обучения детей — на первом месте. Глава региона Андрей Тарасенко в прошлом — командир атомного подводного крейсера — изучает, как обустроен быт ребят. Дружина летняя, поэтому особое внимание — порядку, санитарным нормам и условиям повседневной жизни.
Большую часть времени ребята проводят на воздухе — обучаются навыкам морского дела, выходят на ялах, изучают особенности поведения на море. Для взрослых — на первом месте: безопасность детей и комфорт во время и после занятий.
Андрей Базилевский, директор ВДЦ «Океан»: «Это сегодня большой сервисно-модульный центр со всеми необходимыми условиями для пребывания ребят. За полтора года здесь прошло достаточно большое количество проверок различных органов, Роспортебнадзора и других».
«Океанская эскадра» в июне отметила годовщину со дня открытия! За это время морская дружина приняла более 700 ребят со всей России. Как они здесь живут, родители могут наблюдать из любой точки страны. Каждый день «Эскадры» — в соцсетях. За кадром не остается ничего.
Шахрубек Екубов: «Я в «Океанской эскадре» второй раз. В прошлом году было очень здорово, и я решил приехать именно в «Эскадру».
Дарья Продан: «Больше всего мне нравится обустройство наших кубриков».
Виолетта Халютина: «Интересная расстановка мебели, в них очень удобно жить. Особенно — спать».
Анна Шипицина: «Меня удивило месторасположение «Эскадры», ее удаленность от других дружин и какая-то уютная атмосфера».
Ребята и вожатые «Эскадры» стали и героями телефестиваля «Человек и море». Фильм о жизни, настроениях и делах «Океанской эскадры» вошел в число победителей фестиваля в номинации «Наследники юнг».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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