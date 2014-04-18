Почти 500 нелегалов выдворили из Приморья с начала года

За первую половину 2018 года сотрудниками правоохранительных органов Приморья проведено более 1700 мероприятий по противодействию незаконной миграции. В результате принято решение о выдворении с территории региона почти 500 иностранцев, нарушивших условия пребывания в России. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, в ходе рейдов проверено почти 6800 иностранных граждан.

«Выявлено 306 случаев несоответствия заявленной цели въезда на территорию России, составлено почти 4500 протоколов о нарушении миграционного законодательства, вынесено 1350 решений о сокращении сроков временного пребывания», – уточнили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что к 1 июля в Приморье на миграционном учете по месту временного пребывания состояли почти 83,5 тысячи иностранных граждан. Из общего количества поставленных на учет иностранцев 44,9% прибыли с туристическими целями, 32,8% – для ведения трудовой деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]