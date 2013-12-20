В Приморье алиментщица пряталась от судебных приставов в диване

В Октябрьском районе судебным приставам довелось извлекать алиментщицу, гражданку Л., из недр дивана в доме ее подруги. Судебные приставы прибыли по указанному в постановлении адресу, чтобы привести скрывающуюся должницу в отдел. Дверь им открыла подруга алиментщицы и сразу сообщила, что ей неизвестно, где находится должница.

«Во время нахождения в доме судебные приставы обратили внимание на один из диванов, который был разложен, но выглядел слегка приподнятым. В ходе осмотра дивана в ящике для белья была найдена и благополучно оттуда извлечена искомая алиментщица Л», - сообщает представитель пресс-службы судебных приставов.

Как сама должница пояснила позже, увидев в окно подъезжающий служебный автомобиль судебных приставов, она решила спрятаться в диван. За воспрепятствование законной деятельности судебных приставов любительницы игры в прятки привлечены к административной ответственности - в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ мировым судом обеим назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]