В Приморье алиментщица пряталась от судебных приставов в диване
В Октябрьском районе судебным приставам довелось извлекать алиментщицу, гражданку Л., из недр дивана в доме ее подруги. Судебные приставы прибыли по указанному в постановлении адресу, чтобы привести скрывающуюся должницу в отдел. Дверь им открыла подруга алиментщицы и сразу сообщила, что ей неизвестно, где находится должница.
«Во время нахождения в доме судебные приставы обратили внимание на один из диванов, который был разложен, но выглядел слегка приподнятым. В ходе осмотра дивана в ящике для белья была найдена и благополучно оттуда извлечена искомая алиментщица Л», - сообщает представитель пресс-службы судебных приставов.
Как сама должница пояснила позже, увидев в окно подъезжающий служебный автомобиль судебных приставов, она решила спрятаться в диван. За воспрепятствование законной деятельности судебных приставов любительницы игры в прятки привлечены к административной ответственности - в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ мировым судом обеим назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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