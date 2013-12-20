Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:18
  0

В Приморье алиментщица пряталась от судебных приставов в диване

В Приморье алиментщица пряталась от судебных приставов в диване

Фото: P.S. Box

В Октябрьском районе судебным приставам довелось извлекать алиментщицу, гражданку Л., из недр дивана в доме ее подруги. Судебные приставы прибыли по указанному в постановлении адресу, чтобы привести скрывающуюся должницу в отдел. Дверь им открыла подруга алиментщицы и сразу сообщила, что ей неизвестно, где находится должница.

«Во время нахождения в доме судебные приставы обратили внимание на один из диванов, который был разложен, но выглядел слегка приподнятым. В ходе осмотра дивана в ящике для белья была найдена и благополучно оттуда извлечена искомая алиментщица Л», - сообщает представитель пресс-службы судебных приставов.

Как сама должница пояснила позже, увидев в окно подъезжающий служебный автомобиль судебных приставов, она решила спрятаться в диван. За воспрепятствование законной деятельности судебных приставов любительницы игры в прятки привлечены к административной ответственности - в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ мировым судом обеим назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря