Аварийный дом в Уссурийске остался без кровли и потолков. Куски штукатурки падают на головы взрослым и детям. Жильцы прошлись по всем инстанциям, но не могут добиться расселения дома.

- Вот посмотрите — куда это… Небо видать — вон оно, пожалуйста!

Многоквартирный дом в самом центре Уссурийска прохудился насквозь. Отдельные комнаты на втором этаже люди уже покинули. Семья Никитиных живет на первом, и полтора года назад на головы домочадцам посыпался потолок. С тех пор детскую спальню пришлось перенести в другое место.

Елена Никитина, житель аварийного дома: «Вот этот кусок, когда рухнул — в нескольких сантиметрах от ихней головы. Они спали головой сюда. Мы, когда забежали, бабушка лежит на ребенке, вот так накрыта — они все были в штукатурке от пыли, от этого всего».

На сегодня дом по улице Агеева признан аварийным. Но это очевидно и без оценки экспертов. Так, одна из деревянных стен в квартире Никитиных полностью рассохлась и обрушилась. Отцу семейства пришлось своими силами строить кирпичную замену.

- Ну, такими темпами сами весь дом перестроите…

- Ну, это можно перестроить, но думаю, что администрация все-таки услышит и поймет.

В течение нескольких лет в Уссурийском округе расселили и снесли 140 аварийных зданий — 800 семей из ветхих бараков переехали в новое жилье. Но Никитины с соседями в это число не вошли — их аварийный дом не соответствовал одному из условий программы, которая закончилась в прошлом году.

Татьяна Теплякова, начальник жилищного отдела управления жилищной политики администрации УГО: «Дом 30 по улице Агеева был признан аварийным после 1 января 2012 года. Поэтому не мог быть расселен в рамках действовавшей на территории округа программы, поскольку основным условием государственной программы был критерий отбора по дате признания домов».

Сегодня чиновники предлагают людям временно переехать в маневренный жилой фонд. Аварийных домов подобных этому в Уссурийском округе осталось больше 150. Местного бюджета на их расселение не хватит, и власти ждут, когда новый механизм софинансирования утвердят сначала в Москве, а потом и на уровне края. Семье Никитиных остается только ждать.

Елена Никитина, житель аварийного дома: «Все эти 30 лет, что я живу, то боролась мама с плесенью — и форма, и одежда, все вот это плесневело с того момента, как мы здесь жить начали. Теперь продолжаем мы. То есть я боюсь, как бы и ребенку это по наследству не перешло».

О расселении домов, которые признали аварийными после 2012-го, в правительстве говорят уже давно. Есть сведения, что новая программа заработает в следующем году, но о конкретных сроках говорить рано, считают эксперты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]