«Вести: Приморье»: Дворец культуры в Артеме меняет облик
Большой ремонт впервые за полвека. Дворец культуры города Артема стремительно меняет облик. Сейчас продолжается реконструкция придворцовой площади. Чтобы уложить новую брусчатку, строительной технике приходится филигранно лавировать между клумб. Половина работ уже позади. Когда артемовцы увидят обновленную придворцовую площадь? Видеорепортаж об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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