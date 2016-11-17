Дворец Артема меняет облик. На территории памятника архитектуры продолжается масштабный ремонт. Впервые за 50 лет идет реконструкция придворцовой площади. Ход работ лично контролирует глава города. Когда жители увидят обновленный Дворец культуры?

Массивная строительная техника на придворцовую площадь не выезжала больше полувека. Теперь в центре Артема трудится целая бригада. Разровнять, снять уклоны, одним словом, подготовить к укладке брусчатки. Работают ювелирно, буквально лавируя между клумб. Половина работ уже позади. Еще предстоит обновить 2800 квадратов.

Со строителями глава Артема общается лично. Реконструкция главной визитной карточки города — Дворца культуры — не терпит недочетов. Теперь главное — сохранить симметрию сторон, чтобы уникальный рисунок клумб читался даже с высоты птичьего полета. Площадь хотят не изменить, а именно обновить.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Разработали целый проект. Вид должен остаться тем же, но площадь станет красивее, комфортнее для жителей».

На работы выделено 17 миллионов. Впереди еще более грандиозный ремонт — уже самого здания. Архитектурный памятник Артема на реконструкцию впервые получит внушительную сумму — 47 миллионов рублей.

- Очень красиво, видно, что меняется город, с каждым годом что-то новое.

- Мне все очень нравится!

После строителей на объект заступят ландшафтники. Площадь озеленят, клумбы восстановят. Для прогулок всю территорию откроют уже в сентябре.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]