26 июля во Владивостоке стартовал первый Международный дальневосточный морской салон. Для нашего региона это первое подобное событие, которое соберет ключевых представителей отрасли вместе.

На остров Русский сегодня как раз начали приезжать гости и участники Морского салона — это руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций из таких стран, как Австрия, Бермуды, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и других. Именно здесь, в кампусе, уже завтра пройдут ключевые заседания и совещания. Всего участников международного дальневосточного морского салона ожидает более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы, среди которых: вопросы производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на территории ЕАЭС, локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации. Кроме того здесь уже завершился монтаж выставки. Она занимает 1200 квадратных метров и на ней себя презентуют компании и организации — участники Морского салона.

Стоит отметить, что гостей ждет и обширная культурная программа. Большая часть мероприятий будет проходить на материковой части Владивостока. В нее включено более 10 событий: это выставки, концерты, спектакли и экскурсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]