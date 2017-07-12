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Приморец получил 19 лет колонии за приставания к двум девочкам

Приморец получил 19 лет колонии за приставания к двум девочкам

В апреле т.г. Чугуевским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, 1980 года рождения, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено судом первой инстанции, преступления совершены в период с января по сентябрь 2017г. в одном из сел Чугуевского района. Проживая в одной квартире с малолетней дочерью своей сожительницы, 2007 г.р., фигурант с целью удовлетворения своих потребностей совершал в отношении девочки и ее подруги-ровесницы, проживавшей по соседству, иные действия сексуального характера.

Сожительница злоумышленника, с целью контроля происходящего во время ее отсутствия, в один из дней оставила в комнате планшет в режиме видеозаписи. Вернувшись домой и просмотрев запись, на которой были зафиксированы преступные деяния сожителя, женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда оставила приговор районного суда без изменения, жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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