Неравнодушая "мать" выгнала из своего подъезда сотрудниц секс-притона (видео)
В популярном владивостокском инстаграм-паблике размещено гневное видеопослание жительницы Владивостока, которой надоело "сожительство" с секс-притоном.
Приводим текст ее послания: "Живу на ул.Пихтовой 35 уже пол года, живу и души не чаю в этом районе и Доме) Но‼‼‼ Есть в 3 подъезде Квартира налево, ПРИТОН‼‼ Там постоянно каждый день приезжают разные девушки,каждый день дежурит новая машина,она ждёт ! Сегодня я возвращалась домой примерно в 00.25 с дня рождения сотрудницы,когда я подошла к подъезду я сразу заметила эту приметную машину,которая постоянно трется возле нашего дома, когда я открыла дверь (домофон), за мной сразу же зашло несколько девушек нелёгкого поведения‼‼‼ По их виду было все заметно! Пока я ждала лифт,я поняла, что те люди,которые зашли следом за мной, они прячутся,внизу в холле! Я вышла к ним и спросила «Почему вы не поднимаетесь на этаж?» на что мне ответили «Щас пойдём!» Они стояли и ждали пока я уйду! Я не растерялось пошла снимать видео,но они увидели и все выбежали на улицу! Видео что сняла прилагаю!
Люди‼‼ У нас в подъезде куча детей живет ‼‼‼ Я мать‼‼‼ Куда катиться этот мир???? Может до наших органов дойдёт )"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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