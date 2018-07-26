Дождь с грозой обрушится на Владивосток

В течение часа в столице Приморья начнется дождь с грозой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интернет-сервис Яндекс-погода.

Судя по данным интерактивной карты этого ресурса, над Владивостоком со стороны Китая "нависла" черная грозовая туча.

По данным сайта Примпогода, в ночь на пятницу Владивосток накроет туман, ожидается морось, переходящая в дождь, который продолжится большую часть дня в пятницу. Температура воздуха существенно не изменится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]