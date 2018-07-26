Во Владивостоке распродают земли, недвижимость и "претензии" Олега Дроздова

Конкурсный управляющий ООО «Востокстройконструкция» выставил на торги имущество обанкротившейся компании, принадлежавшей известному владивостокскому предпринимателю Олегу Дроздову.

Среди лотов – права аренды на земельные участки в районе Володарского, 25, а также Крыгина, 86в и Леонова, 66. Реализация всех лотов может выручить около 55 млн. рублей, сообщаю ""Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Кроме того, конкурсный управляющий продает право требования к компаниям бизнесмена: «Далта Восток-1», «Бизнес Класс», СК «Приморье Дальний Восток», «Ориентал» и «Мусоросортировочные комплексы Северо-Запада». Общая сумма требований составляет 63,5 млн рублей, а общая начальная цена равна 1,9 млн рублей. Шаг на повышение торговы составит 5%.

Имя бизнесмена Олега Дроздова стало широко известно несколько лет назад в связи с уголовным делом о махинациях при рекультивацию свалки в бухте Горностай. Дроздову было предъявлено обвинение в мошенничестве – по версии следствия, он и его пособник Алексей Симанчук завысили стоимость габионных сеток и обогатились таким образом на 300 миллионов рублей. Клубок запутанных коммерческих связей и банкротства связанных с Дроздовым компаний до сих пор распутывается в нескольких судах сразу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]