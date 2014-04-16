Находка корейской фирмой крейсера "Дмитрий Донской" может обернуться биржевым скандалом (видео)

Южнокорейская компания Shinil Group, которая на прошлой неделе объявила об обнаружении крейсера "Дмитрий Донской" на дне Японского моря, не может доказать, что на борту корабля находится золото на сумму в 150 трлн корейских вон ($130 млрд). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Сообщалось, что на борту "Донского" находится 200 т золота, но при текущей цене на драгоценные металлы сумма составила бы только 10 трлн вон (около $9 млрд - прим. ТАСС). Мы приносим извинения перед общественностью за некорректные высказывания", - цитирует агентство представителя компании. В то же время, отмечает Reuters, Shinil Group так и не представила никаких доказательств того, что на борту "Дмитрия Донского" вообще находится золото и призналась, что на данный момент не может подтвердить заявления, сделанные ранее.

Финансовые регуляторы Южной Кореи уже начали проверку деятельности компании, подозревая ее в махинациях биржевыми котировками. После объявления об обнаружении "Дмитрия Донского" с якобы огромным грузом золота акции корпорации взлетели на 139%. "Сложившиеся обстоятельства вызывают подозрения, что компания целенаправленная пыталась манипулировать ценами на свои акции", - приводит агентство слова южнокорейского чиновника.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что российские эксперты категорически опровергают возможность нахождения на "Дмитрии Донском" огромных богатств. «Какой смысл было везти на военном кораблей такой ценный груз. Корабль шел на войну, была угроза затопления. Впервые слышу об этом (золоте на борту)», - сообщил историк, член Общества изучения Амурского края Русского географического общества Серей Корнилов.

По его словам, на борту, скорее всего, была судовая касса, но вряд ли там могли находиться огромные суммы.

«В судовой кассе могли быть монеты, слитки, но маловероятно, что в их было очень много», - сказал историк.

Корнилов отметил важность сделанной находки.

«Сама находка замечательная. Если корабль поднимут, это станет уникальной операцией. Насколько я помню, после Цусимского сражения ни одного затонувшего корабля не поднимали. Это важное историческое событие», - добавил С.Корнилов.

Он считает, что корабль мог неплохо сохраниться, поскольку крейсер бронированный, у него толстая обшивка, которая выдержала коррозию.

"Дмитрий Донской", спущенный на воду в 1883 году, принимал участие в Цусимском сражении. Несмотря на многочисленные повреждения, корабль вел бой до последней возможности. После проигранной битвы крейсер направился во Владивосток, но его нагнали японские корабли, преследовавшие остатки российской эскадры. Не желая сдаваться, 29 мая 1905 года экипаж крейсера принял решение затопить корабль.

Цусимское морское сражение 27-28 мая 1905 года - одно из центральных в Русско-японской войне. Тяжелое поражение российской эскадры в этой битве от флота Японии во многом повлияло на окончательный исход войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]