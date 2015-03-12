Колбаса и молоко по фиксированной цене появятся в магазинах Приморья
В скором времени на некоторые виды колбас и молока будетустановлена единая фиксированная социальная цена. Такое соглашение подписали товаропроизводители с торговыми сетями Приморского края.
Продукты по минимальной цене можно будет найти в супермаркетах «Фреш 25», «Реми», «Три кота», «Парус» и «ОК!».
«После подписания аналогичных соглашений в мае этого года на 15-20% снизились цены на молочные продукты, при этом и оборот этой продукции в магазинах увеличился с 50 % до 140%», – цитирует вице-губернатора края Валентина Дубинина сайт primorsky.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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