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Вор вынес бытовую технику из дома жительницы села Анучино

Вор вынес бытовую технику из дома жительницы села Анучино

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление жительницы села Анучино. Заявительница сообщила о том, что в отношении нее совершено имущественное преступление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев.

Установлено, что неизвестный, путем взлома входной двери, проник в жилой дом и похитил бытовую технику.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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