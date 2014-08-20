Вор вынес бытовую технику из дома жительницы села Анучино
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление жительницы села Анучино. Заявительница сообщила о том, что в отношении нее совершено имущественное преступление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев.
Установлено, что неизвестный, путем взлома входной двери, проник в жилой дом и похитил бытовую технику.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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