Морской салон в Приморье начинается там, где рождаются корабли. Судостроительный завод «Звезда» хорошо видно уже с моря: расставил опоры гигантский кран «Голиаф», а теперь еще и плавучий док желтеет длинным бортом. Большим кораблям — огромное оборудование. Объектов такого масштаба нет больше ни на одной отечественной судоверфи.

Ксения Колчина, корреспондент: «Накануне к причалу судостроительного комплекса «Звезда» пришвартовали этот плавучий док. Он позволит строить на приморской верфи суда такого размера и класса, которые прежде заказывали только за рубежом».

В цехах завода уже вырезают детали для нефтеналивного танкера типа «Афрамакс». Это первый крупнотоннажный заказ новой верфи. Новый док судну как раз по размеру — его длина 258 метров, и танкеров таких солидных габаритов в России еще не было. Строятся и суда ледового класса. «Звезда» должна обеспечить страну морской техникой для работы на континентальном шельфе.

Сергей Целуйко, генеральный директор судостроительного комплекса «Звезда»: «Это и арктические челноки, и мелкосидящие ледоколы, и суда снабжения. На сегодняшний день портфель заказов судостроительного комплекса звезда составляет 25 заказов».

Здесь еще год назад был пустырь, а сейчас полным ходом идет строительство второй очереди завода. Главный объект — сухой док. Как только его введут в эксплуатацию, для приморской судоверфи не будет невыполнимых задач.

Денис Овчинников, заместитель директора по строительству 2 очереди ССК «Звезда»: «Возможности сухого дока ограничиваются его габаритами: 485 метров в длину, 110 метров в ширину, 11,5 метров — осадка. В рамках этого габарита можно построить любой корабль, но таких кораблей в мире еще не существует. И мы здесь, наверное, построим первыми».

Оборудование и планы — грандиозные. Но в первую очередь здесь помнят о сотрудниках: как только строительство верфи будет закончено, на заводе будут работать 7000 человек. Так что строящиеся производственные цехи «догоняют» жилые дома. Через 5 лет здесь вырастет целый микрорайон для судостроителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]