Человек, загорающий в «гидрокостюме», удивил посетителей Шаморы

Красивым и элегантным купальником в наше время мало кого удивишь. Видимо, поэтому один из посетителей Шаморы и решил для привлечения внимания к своей персоне попросту облачиться в глухой цветной «костюм». Предположительно, женщина, с ног до головы спрятанная в цветастую ткань, поразила отдающих на пляже.

Во Владивостоке и крае стоит сильная жара и духота. Люди буквально ринулись к морю, чтобы искупаться и поймать долгожданное солнце, но, похоже, не всем хочется загорать и в полной мере чувствовать живительную прохладу соленой воды.

Можно предположить, что человек в «гидрокостюме» — всего лишь туристка из Китая, которая прячется от солнечных лучей, чтобы не загореть и остаться «аристократично белой». В Китае бледная кожа символизирует красоту и богатство. А загоревшая, напротив, говорит о тяжелом ручном труде и бедности. Из-за страха загореть многие люди, кроме маски, надевают еще и купальный костюм с длинными рукавами, чтобы максимально защитить себя от солнца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]