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Дополнительные средства направят на субсидирование полетов на Дальний Восток

Дополнительные средства направят на субсидирование полетов на Дальний Восток

Росавиация дополнительно направит Дальнему Востоку 152 млн рублей на субсидирование воздушных перевозок из ДФО в центральную часть России и обратно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ранее в июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты – из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска и Якутска в Москву.

По оценке Министерства по развитию Дальнего Востока, таким образом, российские авиакомпании, смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене.

«Для Дальнего Востока авиасообщение в большей части – единственно возможный канал сообщения с центральными регионами. Сейчас вопрос транспортной доступности решается комплексно. Выделяются средства на модернизацию и строительство аэропортов, идет дополнительное финансирование субсидируемых маршрутов, то есть увеличение их числа и снижение стоимости билетов. Это не значит, что все хорошо. А значит, что уже первые конкретные шаги делаются», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению специалистов, такие меры позволяют привлечь больше авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на Дальний Восток.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, Администрация региона ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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