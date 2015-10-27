Дополнительные средства направят на субсидирование полетов на Дальний Восток

Росавиация дополнительно направит Дальнему Востоку 152 млн рублей на субсидирование воздушных перевозок из ДФО в центральную часть России и обратно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Ранее в июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 миллионов рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты – из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска и Якутска в Москву.

По оценке Министерства по развитию Дальнего Востока, таким образом, российские авиакомпании, смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене.

«Для Дальнего Востока авиасообщение в большей части – единственно возможный канал сообщения с центральными регионами. Сейчас вопрос транспортной доступности решается комплексно. Выделяются средства на модернизацию и строительство аэропортов, идет дополнительное финансирование субсидируемых маршрутов, то есть увеличение их числа и снижение стоимости билетов. Это не значит, что все хорошо. А значит, что уже первые конкретные шаги делаются», – прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению специалистов, такие меры позволяют привлечь больше авиаперевозчиков, выполняющих рейсы на Дальний Восток.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, Администрация региона ежегодно обращается в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой оказать содействие в увеличении числа авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из Владивостока в города центральной части России. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские авиалинии».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]