Жители Находки сообщают о массовом выбросе анчоуса на побережье

Жители Находки в Приморье обратились в надзорные органы с заявлением о массовом выбросе анчоуса на побережье в бухте Козьмино и берег озера Приморское, соединенного протокой с морем.

Местные жители написали обращения в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и местный Роспотребнадзор.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой «Интерфакс - Дальний Восток» местная жительница Людмила Благовещенская рассказала, что рыба была по всему побережью.

«Некоторые рыбы были мертвые, некоторые еще шевелились. Местные жители собирают их для кошек и собак. Особенно заметно, что рыбы много, когда происходит отлив. Раньше такого не наблюдали, хотя ездим на рыбалку в Козьмино каждый год на протяжении многих лет», - отметила она.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]