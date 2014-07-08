Жители Находки сообщают о массовом выбросе анчоуса на побережье
Жители Находки в Приморье обратились в надзорные органы с заявлением о массовом выбросе анчоуса на побережье в бухте Козьмино и берег озера Приморское, соединенного протокой с морем.
Местные жители написали обращения в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и местный Роспотребнадзор.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой «Интерфакс - Дальний Восток» местная жительница Людмила Благовещенская рассказала, что рыба была по всему побережью.
«Некоторые рыбы были мертвые, некоторые еще шевелились. Местные жители собирают их для кошек и собак. Особенно заметно, что рыбы много, когда происходит отлив. Раньше такого не наблюдали, хотя ездим на рыбалку в Козьмино каждый год на протяжении многих лет», - отметила она.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.06.2018 Кран на заброшенной стройке угрожает жителям нового микрорайона в бухте Патрокл
-
13.02.2018 Новый автобус из Иркутска получили школьники села Перевозное
-
21.05.2017 В Находке зафиксирован замор рыбы(фото)
-
28.03.2017 Жители Находки требуют решить проблему угольной пыли
-
10.04.2016 Жители Находки залили 7 придомовых скамеек мазутом
-
08.07.2014 Жители Владивостока свидетельствуют о массовой гибели рыбы в озере Чан
Добавить комментарий