Дальневосточных аистов окольцевали GPS-передатчиками

В приморском заповеднике «Ханкайский» в рамках Года дальневосточного аиста 80 птенцов краснокнижной птицы помечены спутниковыми GPS-передатчиками. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Как пишет «Российская газета», теперь практически в онлайн режиме можно отслеживать миграционные пути аистов с мест гнездования к местам зимовки. Передатчики с использованием GSM/GPRS были предоставлены специалистами из КНР.

Последний раз миграцию дальневосточного аиста тщательно описывали 20 лет назад. Обновить устаревшие данные решили в год, посвященный этой редкой птице. Сегодня в мире насчитывается порядка 4000 особей, 90% гнездятся в бассейне Амура.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]