В Приморье спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника
В Спасском районе Приморья сотрудники МЧС России нашли заблудившегося мужчину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Потерявшегося мужчину нашли в 15 км от села Сиваковка. Как выяснилось, молодой человек отправился в лес 26 июля, во время сбора грибов увлёкся и заблудился в незнакомой местности. Грибник принял решение остаться на месте, где переночевал.
Утром, 27 июля, услышав сирены автомобиля сотрудников МЧС России, мужчина отправился на звуки и стал кричать.
Спасателям не составило сложности найти заблудившегося. Они провели внешний осмотр молодого человека, накормили, напоили сладким горячим чаем и доставили домой. Состояние приморца расценивается как удовлетворительное.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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