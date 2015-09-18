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В Приморье спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

В Приморье спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

В Спасском районе Приморья сотрудники МЧС России нашли заблудившегося мужчину, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Потерявшегося мужчину нашли в 15 км от села Сиваковка. Как выяснилось, молодой человек отправился в лес 26 июля, во время сбора грибов увлёкся и заблудился в незнакомой местности. Грибник принял решение остаться на месте, где переночевал.

Утром, 27 июля, услышав сирены автомобиля сотрудников МЧС России, мужчина отправился на звуки и стал кричать.

Спасателям не составило сложности найти заблудившегося. Они провели внешний осмотр молодого человека, накормили, напоили сладким горячим чаем и доставили домой. Состояние приморца расценивается как удовлетворительное.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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