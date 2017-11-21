Рыбаки Приморья увеличили вылов краба и креветки
Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки. С начала года добыто более 17 тысяч тонн этих водных биоресурсов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, вылов крабов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3 тысячи тонн.
Приморские рыбаки добыли 15,5 тысяч тонн крабов, освоив более половины выделенных квот. Почти на 700 тонн увеличился вылов креветки – до 2 тысяч тонн, квоты освоены на 65%.
Между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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