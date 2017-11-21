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Рыбаки Приморья увеличили вылов краба и креветки

Рыбаки Приморья увеличили вылов краба и креветки

Фото: riamoda.ru

Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки. С начала года добыто более 17 тысяч тонн этих водных биоресурсов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, вылов крабов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3 тысячи тонн.

Приморские рыбаки добыли 15,5 тысяч тонн крабов, освоив более половины выделенных квот. Почти на 700 тонн увеличился вылов креветки – до 2 тысяч тонн, квоты освоены на 65%.

Между предприятиями Приморья в 2017 году распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу. 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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