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Жаркая и душная погода будет стоять в Приморье на выходных

Жаркая и душная погода будет стоять в Приморье на выходных

Фото: news.rambler.ru

27 июля, в пятницу, и ближайшей ночью в Приморье сохранятся кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Температурный фон понизится.

Во второй половине ночи зона осадков начнёт отходить на восток, и днём дожди останутся только на северо-востоке. Воздух прогреется до +29…+35 °C, на восточном побережье +19…+25 °C.

В воскресенье гребень тихоокеанского антициклона обеспечит жаркую без осадков погоду.

Во Владивостоке в пятницу облачно, временами туман, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +24…+27 °C.

В выходные дни жителей и гостей города ожидает жаркая и душная погода. Минимальная температура в пределах +20…+23 °C. Максимальная температура воздуха в субботу +29…+32 °C, в воскресенье на 3–4 градуса ниже.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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