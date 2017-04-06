Жаркая и душная погода будет стоять в Приморье на выходных
27 июля, в пятницу, и ближайшей ночью в Приморье сохранятся кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Температурный фон понизится.
Во второй половине ночи зона осадков начнёт отходить на восток, и днём дожди останутся только на северо-востоке. Воздух прогреется до +29…+35 °C, на восточном побережье +19…+25 °C.
В воскресенье гребень тихоокеанского антициклона обеспечит жаркую без осадков погоду.
Во Владивостоке в пятницу облачно, временами туман, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +24…+27 °C.
В выходные дни жителей и гостей города ожидает жаркая и душная погода. Минимальная температура в пределах +20…+23 °C. Максимальная температура воздуха в субботу +29…+32 °C, в воскресенье на 3–4 градуса ниже.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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