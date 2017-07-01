«Вести: Приморье»: Певец морского флота — приморский художник Владимир Васильев
Подводную лодку проекта «Антей» в честь Дня Военно-морского флота он выпускает на боевое дежурство. «Омск» отправляется в море прямо с мольберта в Южной Лифляндии. Автор пейзажа — приморский художник Владимир Васильев — в юности подлодки писал с натуры. Теперь он каждый раз возвращается к любимым железным героям в канун главного праздника военных моряков. О том, что еще связывает Васильева с «Омском» и зачем певцу морского флота балалайка-гигант — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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