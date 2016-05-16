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ГТРК «Владивосток» отмечает 63-й день рождения

ГТРК «Владивосток» отмечает 63-й день рождения. 28 июля 1955 года в крае начались регулярные телетрансляции. Более чем за полвека из любительского приморское телевидение выросло в крупнейший медиахолдинг региона. Сегодня ГТРК «Владивосток» объединяет четыре телевизионных канала — «Россия-1», «Россия-24», «Культура», а также «Восток-24». Это новый телеканал, который рассказывает о жизни дальневосточных регионов. В составе холдинга на сегодняшний день и три радиостанции — «Вести FM», «Радио России» и «Маяк». А самая свежая и оперативная информация всегда доступна на сайте vestiprim.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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