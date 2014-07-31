Работникам должны сократить рабочий день из-за жары

Работодатели обязаны изменить график работы из-за жары. Если трудовые дни в условиях высоких температур не будут сокращаться, компании могут быть оштрафованы. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на нормы действующего трудового и санитарного законодательства. Напомним, что синоптики обещают Приморью очередную порцию жары в ближайшие дни.

Cогласно Трудовому кодексу РФ и Санитарными правилами и нормативами (СанПиН), в жаркую погоду работодатель должен выбрать один из вариантов изменения рабочего графика. Например, можно делать учащенные перерывы по 15 минут после каждого часа работы, или просто сократить рабочее время, или снижать температуру воздуха.



В СанПиНе «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» подробно расписано, какая температура, для каких категорий работников является максимальной.



Так, офисные работники включаются в категорию «1а», и если температура воздуха на рабочем месте составляет 30 градусов по Цельсию, то продолжительность их рабочего дня не может превышать 5 часов, 31°С — 3 часа, 32°С — 2 часа, а 32,5°С — 1 час.



Категории «2а» и «2б» — работники с более высокими физическими нагрузками. К ним относятся работники прокатных, кузнечных, литейных, сварочных цехов, металлур­гических предприятий, где люди постоянно ходят и передвигают предметы до 10 кило­граммов. Попадающие под эти категории работники должны трудиться 8 часов при максимальной температуре плюс 27 градусов, а повышение температуры на полградуса ведет к укорочению рабочего времени на 1 час. Таким образом, при температуре 30,5°С их рабочий день должен длиться один час.



Любой сотрудник в случае нарушения его прав, в том числе в отношении температуры в поме­щении, должен обратиться в инспекцию по труду. Предполагаемые штрафы, накладываемые на работодателя, если тот не выбрал ника­кого варианта изменения графика при высокой температуре воздуха в помещении, не громадны, но неприятны. На должностное лицо — от 1 до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Можно пожаловаться также в в Роспотребнадзор, который тоже может наложить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановить через суд деятельность предприятия на 90 суток.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]