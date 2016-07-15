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Два протяженных участка отремонтируют на дороге в аэропорт Владивостока

Два протяженных участка отремонтируют на дороге в аэропорт Владивостока

Фото: Администрация ПК

Ремонт дороги на подъезде к аэропорту Владивостока идет на участке с 4 по 7 километры. Сейчас идет асфальтирование полосы по направлению в аэропорт, после этого техника перейдет на противоположную сторону.

Правая полоса движения ремонтируется в первую очередь, поскольку она наиболее изношенная. Работают 11 единиц техники.

Участок с 0 по 4 километры дороги на подъезде к аэропорту Владивостока ремонтируют в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На этом участке подрядчики, АО «СпецСУ», уже выполнили укладку двух слоев асфальтобетона со стороны из аэропорта и одного слоя по направлению в аэропорт. Работы должны завершить в середине августа.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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