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Военные и гражданские суда смогли посетить жители Владивостока

Во Владивостоке на 33-ем причале даже в разгар рабочего дня не протолкнуться. Военные корабли, танкер и знаменитые парусники открыли двери для всех желающих. Приморцы и гости края смогут побывать на восьми кораблях. Расскажем подробнее о каждом. Начнем с новейшего корабля Тихоокеанского флота – корвета «Совершенный». На нём в прошлом году побывал президент России Владимир Путин. Построен корвет на Амурском судостроительном заводе. Предназначен он для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника.

Представлен ещё один грозный военный корабль — это противодиверсионный катер серии «Грачонок». Борьба с террористами, охрана границы России — его задачи.

Прогуляться можно по гражданским судам — по танкеру ледового класса, гидрографическому судну «Виктор Фалеев» и двум малым судам, которые построены в Приморье. Это прогулочный катер и катамаран.

Подняться приморцы смогут на палубы и самых романтичных кораблей Приморья — учебных парусников «Паллада» и «Надежда». Отмечу экскурсии проводят в рамках Международного дальневосточного морского салона, который имеет важное значение для судостроительной отрасли Дальнего Востока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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